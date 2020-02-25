Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью маршала Язова

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью маршала СССР Дмитрия Язова, телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Мишустин заявил, что Язов «отдал все свои силы, опыт и знания развитию Вооруженных Сил» СССР, «повышению боеготовности войск, укреплению обороноспособности нашей страны». Он назвал маршала «высоким профессионалом, открытым и принципиальным человеком, для которого превыше всего была офицерская честь».

«Мы навсегда сохраним добрую память об этом сильном и самоотверженном человеке, российском офицере и защитнике Отчизны», - заявил Мишустин.

Ранее соболезнования выразили также министр обороны Сергей Шойгу и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Язов умер 25 февраля на 96-м году жизни после тяжелой болезни.