"Новокрестовскую" и "Беговую" будут закрывать для устранения последствий протечек

В ГУП "Петербургский метрополитен" известили, что намереваются ежедневно поочередно закрывать станции "Новокрестовскую" и "Беговую" с 22:00 вплоть до закрытия для проведения работ по архитектурной отделке и устранению последствия протечек.

"В дни проведения массовых мероприятий на стадионе «Газпром-Арена» на станциях «Беговая» и «Новокрестовская» будут работать оба вестибюля. Просим учитывать факт проведения работ и заранее планировать маршрут поездок", - уточнили на предприятии.

Отметим, что станции "Беговая" и "Новокрестовская были построены и открыты к чемпионату мира по футболу 2018 года, их техническое состояние и готовность с самого начала вызывали массу нареканий как у граждан, так и у надзирающих ведомств. Масла в огонь подливало то, что их строительство потребовало значительно больше средств и времени, чем планировалось изначально. Станции обошлись городу в 36,8 млрд рублей. Несмотря на это, протечки и связанное с ними осыпание плитки и штукатурки начались с самого дня открытия.

На сегодняшний день протечки замечены и на других новых станциях метро - "Дунайской" и "Проспекте Славы".