Ленобласть просит правительство выделить 37 млрд рублей на транспортные нужды

Для успешной реализации приоритетных проектов в сфере транспорта властям Петербурга и Ленобласти необходимы дополнительные средства. В частности, на обозначенные нужды областные чиновники просят правительство выделить из федерального бюджета 37,8 млрд рублей. При этом годом ранее данная сумма была на порядок ниже - 10,6 млрд, делится "Коммерсант".

На прошлой неделе в Смольном состоялась закрытая встреча с российским вице-премьером Маратом Хуснуллиным, которому власти обоих регионов продемонстрировали перечень инфраструктурных проектов города и области, требующих федерального софинансирования.

План развития транспортного узла Петербурга включает 25 программ, наиболее затратной из которых является нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Ленобласти, в который входят несколько важных подобъектов - к примеру, строительство развязки с КАД в Мурино.