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15:00

У петербургского суда образовалась очередь из желающих попасть на заседание по делу "Сети"

фото ЗакС политика У петербургского суда образовалась очередь из желающих попасть на заседание по делу "Сети"

На входе в 224 гарнизонный военный суд в Петербурге, где 25 февраля возобновится рассмотрение дела "Сети"*, образовалась очередь из журналистов и слушателей, желающих присутствовать на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда. 

Как сообщает корреспондент ЗАКС.Ру, в очереди на данный момент более 50 человек. Среди них не только сотрудники СМИ, освещающие процесс, но и знакомые обвиняемых Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, активисты, общественники, а также депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник. В здание суда прошел уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов

Фигурантов дела доставили в суд около часа дня. Заседание должно было начаться в 15:00. Однако позже появилась информация, что слушание может быть отложено до 17:00 из-за задержки судей. Сейчас полиция через громкоговорители оповещает собравшихся у здания суда, что заседание начнется в пять часов вечера и в зале смогут присутствовать лишь не более 30 человек.  

Обновление 15:15: Адвокат Виктора Филинкова Виталий Черкасов заявил, что будет ходатайствовать о переносе рассмотрения дела в более просторный зал, где смогло бы разместиться больше желающих присутствовать на заседании. 

Рассмотрение дел петербургских фигурантов дела "Сети" Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова будет проходить с 25 по 28 февраля. Пензенским фигурантам уже вынесли обвинительные приговоры. Семеро молодых людей получили от 6 до 18 лет колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе.

После оглашения этого решения развернулась общественная кампания в защиту осужденных. Протест против жестких приговоров в отношении выразили коллективы независимых книжных магазинов, актеры, ученые, психологи, мультипликаторы, кинематографисты, журналисты, деятели искусства и другие профессиональные сообщества. В поддержку осужденных выступили многие известные люди, в том числе Владимир Познер, Юрий Дудь, Константин Кинчев. В Петербурге более 150 муниципальных депутатов подписались под обращением к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой принести протест на решение Приволжского окружного военного суда по делу «Сети». Аналогичное обращение направили также семеро депутатов Законодательного собрания. 

* "Сеть" признана террористической организацией, ее деятельность в РФ запрещена. 


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