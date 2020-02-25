Зюганов: От целостности России зависит весь мир на земле

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что мировой порядок сломан, а мир на земле зависит от целостности России.

«Мировой порядок сломан. В Америке схватились глобалисты с национальным капиталом... Британия выскочила из ЕС, скоро [канцлер Германии Ангела] Меркель уйдет, [президент Франции Эммануэль] Макрон заявляет, что без России не может быть стабильной Европы… От целостности России, от нашего единства зависит весь мир на земле», - приводит слова Зюганова РИА «Новости».

По мнению Зюганова, России следует укреплять свои позиции. «Будем умные, сильные, технологичные, образованные, успешные - с нами будут считаться», - убежден коммунист.