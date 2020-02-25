В РПЦ выступили против запрета на освящение оружия массового поражения

Первый зампредседателя синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков заявил о несогласии с идеей запретить освящение оружия массового поражения, передает «Интерфакс».

«Существенный мотив текста документа фактически отделяет воина от его оружия, утверждая, фигурально выражаясь, что можно освятить латы, но не меч. Между тем Церковь не может благословлять человека и его миссию наполовину (...) Включение темы запрета на освящение тех или иных видов оружия в политическую повестку - косвенный удар по доверию народа к армии и суверенитету страны», - написал Щипков в своей статье.

По мнению представителя РПЦ, внешнеполитические конкуренты России воспримут запрет на освящение оружия как внутренню слабость государства. «Наше оружие - гарант нашего суверенитета и исторического выбора», - убежден Щипков.

Что касается ядерного оружия, то здесь следует учитывать принцип презумпции невиновности и критерий исторической репутации, считает представитель РПЦ. По его мнению, в склонности к «необоснованному применению ядерных сил необходимо каяться отнюдь не нам».

Оружие освящается для того, чтобы оно «служило справедливым и благородным целям, то же самое касается и всякого вынужденного применения силы», подчеркнул представитель РПЦ. По его словам, обсуждать следует цели его ношения и применения, но не его освящение.

« Убивает не само оружие, а люди, использующие его, поэтому нелепо оценивать оружие по степени его "моральности"», - считает Щипков.

Ранее Межсоборное присутствие РПЦ опубликовало проект документа, запрещающего освещение оружия, использование которого может привести к гибели «неопределенного количества людей».