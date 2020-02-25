Суд вновь оштрафовал дизайнера, которому перед акцией 27 июля силовики сломали ногу

Савеловский суд Москвы решил вновь оштрафовать столичного дизайнера Константина Коновалова, которому полицейские перед протестной акцией 27 июля 2019 года сломали ногу во время пробежки, делится "МБХ медиа".

Ранее молодому человеку уже назначали аналогичную санкцию по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Участие в несогласованном мероприятии), однако в январе текущего года Мосгорсуд наказание отменил.

Изначально принимать участие в протесте Коновалов не собирался: по стечению обстоятельств он просто занимался пробежкой в районе несанкционированного действа. Задерживали его грубо, повалив на землю и заломив ноги. Оказавшись в ОВД к нему долго не пускали скорую помощь. В травмпункте у Коновалова диагностировали внутрисуставный перелом кости ноги.

Молодой человек обратился в СК, однако там не увидели ничего предосудительного в действиях сотрудников полиции.