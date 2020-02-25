Смольный решил пустить с молотка "проблемные" дома на Тележной, 21-29

Ещё 21 февраля комитет имущественных отношений выпустил распоряжение о намерении пустить с молотка пять заброшенных домов на Тележной улице, 21-29, за сохранность которых уже не первый год бьются градозащитники. Цена единого лота - 290,6 млн рублей. По мнению петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, цена крайне завышена и делает восстановление и ремонт зданий нерентабельными.

Участники строительного рынка отметили, что стоимость лота делает цену квадратного мета в аварийных домах "золотой", что, вероятнее всего, побудит будущего владельца не "реанимировать" их, а сносить. При этом лиц, заинтересованных в строительстве новых объектов на месте старых с учетом сохранения внешнего облика зданий, будет немало, тогда как предпринимателей, готовых вложиться в полную реновацию имеющихся домов, такая цена немало смутит.

"Ещё недавно на встрече с вице-губернатором Н.В. Линченко была озвучена другая цена продажи - в районе 160 миллионов рублей. Однако через неделю стали фигурировать цифры почти в два раза больше. Градозащитники уведомили Администрацию о наличии коммерческих структур, готовых выкупить и сохранить исторические дома на Тележной, но, очевидно, приоритетом сохранение зданий для Смольного не является", - с сожалением отмечают в СПбО ВООПИК.

Напомним, дома 21, 23, 25, 27, 29 на Тележной улице признаны аварийными еще в 2008 году, однако тогда степень износа зданий не превышала допустимых значений. Здания возведены в конце XIX века в модернистском стиле и считаются памятниками архитектуры. Споры по поводу домов не утихают уже не первое десятилетие, граждане регулярно протестуют против возможного сноса.