Пришедшие на суд по делу "Сети" требуют пропустить их в зал заседания

Петербуржцы, собравшиеся у входа в 224 гарнизонный военный суд в Петербурге, где 25 февраля возобновится рассмотрение дела "Сети"*, требуют допуска на заседание. Толпа скандирует "Начинайте запускать", "Свободу политзаключенным", передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Заседание по делу петербургских фигурантов резонансного дела "Сети" Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова пожелали посетить несколько десятков человек, на улице растянулась очередь. Слушание должно было начаться в 15:00, но позже было объявлено, что судьи 2-го Западного окружного военного суда еще не прибыли и дело начнут рассматривать в 17:00. Полиция и приставы уведомляли собравшихся, что в зал смогут пройти не более 30 человек, но желающие попасть на заседание не спешат расходиться.

К 17:00 к залу смогли пройти около 20 человек, среди них адвокаты и родственники обвиняемых. Около 60 сотрудников прессы и слушателей стоят на входе в здание перед пунктом досмотра и требуют пропустить их. ранее человек, представившийся старшим приставом, заявил собравшимся, что пресса сможет пройти в пять часов вечера. Однако никаких действий для этого на данный момент предпринято не было.

Рассмотрение дел петербургских фигурантов дела "Сети" Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова будет проходить с 25 по 28 февраля. Пензенским фигурантам уже вынесли обвинительные приговоры. Семеро молодых людей получили от 6 до 18 лет колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе.

После оглашения этого решения развернулась общественная кампания в защиту осужденных. Протест против жестких приговоров в отношении выразили коллективы независимых книжных магазинов, актеры, ученые, психологи, мультипликаторы, кинематографисты, журналисты, деятели искусства и другие профессиональные сообщества. В поддержку осужденных выступили многие известные люди, в том числе Владимир Познер, Юрий Дудь, Константин Кинчев. В Петербурге более 150 муниципальных депутатов подписались под обращением к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой принести протест на решение Приволжского окружного военного суда по делу «Сети». Аналогичное обращение направили также семеро депутатов Законодательного собрания.

* "Сеть" признана террористической организацией, ее деятельность в РФ запрещена.