У ещё одного фигуранта дела "Сети" выявили туберкулёз

Пензенский фигурант дела "Сети" (организация признана террористической и запрещена в РФ) Арман Сагынбаев будучи в СИЗО подхватил туберкулез, уведомила "Новую газету" его мать Елена Стригина.

"Изначально у сына брали мокроту. А на прошлой неделе отвозили на флюорографию и подтвердили туберкулез правого легкого закрытого типа в районе лопаток. Похоже, что во время исследования мокроты было известно о диагнозе, но ему ничего не сказали", - поделилась женщина.

Ранее у ещё одного пензенца, также фигуранта "Сети", Василия Куксова обнаружили туберкулез. Будучи под арестом, он неоднократно жаловался на состояние здоровья. Только после того, как его поместили на обследование в декабре прошлого года, врачи диагностировали опасное заболевание.

10 февраля семерых пензенских фигурантов суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Дмитрий Пчелинцев, которого сочли организатором "ячейки". Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14, Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10, Василий Куксов - 9, Арман Сагынбаев - 6 лет.

Сегодня в петербургском суде рассматривается дело других фигурантов разбирательства - Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова.