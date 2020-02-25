Защита директора ФБК потребует вернуть дело о фильме "Он вам не Димон" в прокуратуру

Адвокаты директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова потребуют, чтобы уголовное дело об отказе удалять расследование "Он вам не Димон" было возвращено прокурору, поделился с "Открытыми медиа" один из защитников Владимир Воронин. Первое заседание суда в рамках данного разбирательства состоится уже завтра, 26 февраля.

"Завтра мы будем ходатайствовать о возврате дела прокурору из-за грубых нарушений, в том числе - нарушения права на защиту. В дело уже на стадии ознакомления не допустили второго защитника, хотя его суд в ознакомлении не ограничивал. Если нам откажут, то будем ходатайствовать об исключении ряда доказательств из дела, так как они были получены дознавателем с нарушением закона", - известил о намерениях Воронин.

Напомним, соратник Навального проходит обвиняемым по делу о злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ) ввиду его принципиального отказа удалить расследование о российском премьере Дмитрии Медведеве из YouТube. Максимальная санкция по данной статье - лишение свободы на срок до двух лет.

Отметим, что фильм доступен лишь на личном аккаунте самого Навального, к которому Жданов формально не имеет доступа.

Другим фигурантом разбирательства является экс-директор ФБК Роман Рубанов, которого ранее объявили в розыск.

Жданов считает свое дело политическим заказом.