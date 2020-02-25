Суд признал незаконным избрание Швеца главой МО №72

Фрунзенский суд Петербурга признал незаконным решения первого заседания муниципального совета МО №72 нового созыва, сообщают «Новости Купчино».

Иск подал муниципальный депутат от «Единой России» в МО №72 Игорь Артемьев. По его мнению, первое заседание совета должна быть собрать избирательная комиссия округа, а не сами депутаты. Он просил признать незаконными решения, принятые на том заседании, в том числе – об избрании главой муниципалитет Павла Швеца.

На заседании суда 19 февраля представительница Артемьева заявляла, что нет законов, регламентирующим собрание первого заседания, а внутренние документы МО устанавливают, что это делает ИКМО.

В группе "Штаб Купчино" в соцсети "ВКонтакте" сообщается о намерении оппозиционных депутатов МО №72 оспорить сегодняшнее решение в Горсуде.

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