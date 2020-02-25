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18:01

В Совфеде назвали условие, при котором не станут изменять Конституцию

фото ЗакС политика В Совфеде назвали условие, при котором не станут изменять Конституцию

Один из членов рабочей группы по конституционной реформе, сенатор Андрей Клишас известил, что коррективы в Конституцию вносить не будут в том случае, если их не поддержат 2/3 региональных парламентов.

"Если указанный закон не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается", - пояснил сенатор.

В законопроекте по изменению Конституции будет указан не только текст поправок, продолжил Клишас, но также указан порядок, который будет сопровождать их принятие и последующее вынесение на плебисцит.

"Поэтому нам [Совфеду] придется дважды голосовать за этот текст. То есть текст поправки голосуется отдельно, и отдельно голосуется закон в целом", - подытожил Клишас.

Коррективы уже приняты в первом чтении депутатами Госдумы, а общенародное голосование по ним может пройти уже 22 апреля.

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