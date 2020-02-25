Судьи прибыли на рассмотрение дела "Сети" с трехчасовым опозданием

В 224 гарнизонный военный суд Петербурга, где 25 февраля пройдет выездное заседание 2-го Западного окружного военного суда по делу "Сети"*, около 18:00 прибыли судьи, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Слушание должно было начаться еще в 15:00.

Уже более трех часов несколько десятков петербуржцев ожидают на площади Труда, где располагается 224 гарнизонный военный суд, начала заседания по делу петербургских обвиняемых по делу "Сети" Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Очередь из желающих попасть на слушание растянулась на несколько метров на улице перед зданием. Некоторые граждане стоят в одиночных пикетах в поддержку обвиняемых. В самом здании еще около 60 человек требуют допустить их на заседание. Очевидцы сообщают, что на площадь Труда приехали полицейские машины.

Суд должен был начаться в 15:00. Позже было объявлено, что заседание перенесено на 17:00 из-за задержки судей. При этом обвиняемые были доставлены к месту проведения слушания еще в час дня. Приставы заявляли, что пропустят прессу в зал, как только приедут судьи. Однако до сих пор никаких действий для этого предпринято не было, а судьи появились лишь около шести вечера. Слушатели и пресса беспокоятся, что из-за задержки начала заседания под предлогом окончания рабочего дня их могут не допустить на рассмотрение дела. Один из приставов сообщил журналистам, что ждет указаний о допуске сотрудников СМИ в зал.

Рассмотрение дел петербургских фигурантов дела "Сети" Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова после нескольких месяцев перерыва возобновляется с 25 февраля. Пензенским фигурантам уже вынесли обвинительные приговоры. Семеро молодых людей получили от 6 до 18 лет колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе.

После оглашения этого решения развернулась общественная кампания в защиту осужденных. Протест против жестких приговоров в отношении выразили коллективы независимых книжных магазинов, актеры, ученые, психологи, мультипликаторы, кинематографисты, журналисты, деятели искусства и другие профессиональные сообщества. В поддержку осужденных выступили многие известные люди, в том числе Владимир Познер, Юрий Дудь, Константин Кинчев. В Петербурге более 150 муниципальных депутатов подписались под обращением к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой принести протест на решение Приволжского окружного военного суда по делу «Сети». Аналогичное обращение направили также семеро депутатов Законодательного собрания.

* "Сеть" признана террористической организацией, ее деятельность в РФ запрещена.