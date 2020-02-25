ФАС возбудила дело против производителя "Арбидола" из-за рекламы про коронавирус

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании «Отисифарм», производящей препарат «Арбидол», из-за рекламы о борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Компанию заподозрили в недостоверной рекламе, в которой препарат позиционировался как эффективный против коронавируса Covid-2019. Дело будет рассмотрено 10 марта.

ФАС получила жалобу на рекламу от гражданина. В рекламе утверждалось, что «Арбидол» «активен даже против коронавируса». В службе подчеркнули, что при этом препараты, эффективные для лечения нового коронавируса, в настоящее время не найдены, и ученые всего мира работают над созданием вакцины против него. В инструкции к «Арбидолу» информации о его применении против коронавируса нет. По закону «О рекламе», в рекламе допускается использование данных о способах применения только в пределах показаний, утвержденных в инструкциях по применению.

«В настоящее время не имеется результатов исследований, которые бы в установленном порядке доказывали возможность применения лекарственного препарата "Арбидол" для лечения и профилактики инфекционного заболевания, вызываемого коронавирусом Covid-2019», - подчеркнули ФАС.

Эпидемия пневмонии, вызванная коронавирусом, разгорелась в конце 2019 года. Число погибших превысило 2,7 тысяч человек, 80 тысяч заражены. 27,6 человек вылечены.