ККИ выселил нелегальный продуктовый, косметические салоны и театральную студию

Сотрудники комитета по контролю за имуществом отчитались о проведенном на днях рейде, в ходе которого была упразднена деятельность ряда учреждений, занимавших своих площади незаконно, информирует пресс-служба Смольного.

Так, на Литейном проспекте, 58, был выселен продуктовый магазин, договор аренды с которым закончился ещё в декабре прошлого года.

Кроме того, пришлось выехать и театральной студии, располагавшейся в историческом доме (Дом барона Л.К. фон Таубе с флигелями) на Пушкинской, 20. В помещении был сделан несогласованный с КГИОП ремонт.

На аллее Поликарпова, 4, к. 1, индивидуальный предприниматель в обход закона открыл маникюрный салон и магазин по продаже сопутствующих товаров.

Напоследок была пресечена деятельность парикмахерской Purpur на Индустриальном проспекте, 26/24, расположенной на первом этаже жилого дома. Там нелегитимно перепланированные помещения использовались без заключения договора аренды.