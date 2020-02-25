СПЧ просит Генпрокуратуру и СК перепроверить заявления фигурантов дела "Сети" о пытках

Совет при президенте по правам человека направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой и проверить обоснованность отказов в возбуждении дел по заявлениям фигурантов дела «Сети» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) о пытках, сообщается на сайте СПЧ.

В СПЧ подчеркнули, что ознакомились с частью материалов расследования по заявлениям о пытках и «склонны полагать, что расследование могло быть проведено неэффективно».

Совет просит руководство Генпрокуратуры и СК внимательно изучить материалы проверок, которые проводили военно-следственные органы по заявлениям фигурантов о пытках. Также члены СПЧ просят проверить обоснованность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которое вынесено по результатам проверок, и провести тщательное расследование всех обстоятельств.

Ранее в СПЧ заявили, что собираются обратиться в Генпрокуратуру и СК по этому вопросу после февральских праздников. Глава СПЧ Валерий Фадеев сначала не не желал комментировать приговор, сославшись на то, что он «сотрудник администрации президента», а затем допустил обращение после изучения судебных материалов.

Ранее в Пензе семь фигурантов дела получили от 6 до 18 лет колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе. В основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. Правозащитники фиксировали следы пыток на их телах. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим «благодетельным» поведением.

После оглашения этого решения развернулась общественная кампания в защиту осужденных. Протест против жестких приговоров в отношении выразили коллективы независимых книжных магазинов, актеры, ученые, психологи, мультипликаторы, кинематографисты, журналисты, деятели искусства и другие профессиональные сообщества. В поддержку осужденных выступили многие известные люди, в том числе Владимир Познер, Юрий Дудь, Константин Кинчев. В Петербурге более 150 муниципальных депутатов подписались под обращением к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой принести протест на решение Приволжского окружного военного суда по делу «Сети». Аналогичное обращение направили также семеро депутатов Законодательного собрания.