Отказ в возбуждении дела об отравлении Верзилова "Почта России" доставляла 8 месяцев

По прошествии почти девяти месяцев адвокат "Агоры" Дмитрий Динзе получил отправленное "Почтой России" уведомление об отказе возбуждать уголовное дело об отравлении издателя "Медиазоны" Петра Верзилова.

Дата, указанная в постановлении, - 2 октября 2019 года. Динзе получил документ только сейчас, несмотря на то, что прокуратура отменила решение решение об отказе в возбуждении дела ещё 14 октября 2019 года. В тот день, напомним, полиция инициировала новую проверку по факту отравления Верзилова.

О том, что Верзилов получил серьёзную интоксикацию в результате отравления, стало известно в сентябре 2018 года: тогда участника Pussy Riot экстренно доставили в одну из берлинских больниц. Примечательно, но перед этим он получил на руки документ о независимом расследовании убийства российских журналистов в ЦАР. Уже после выздоровления Верзилов заявил, что причастные к гибели россиян люди могли прилететь из Донбасса "на задание".

Журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в конце июля 2018 года. В ЦАР они собирались снять фильм о ЧВК Вагнера.