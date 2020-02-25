Судьи по делу "Сети" вышли из зала под крики "Свободу политзаключенным!"

Заседание по делу петербургских фигурантов дела "Сети"* было перенесено на утро 26 февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Об этом сообщил адвокат Юлия Бояршинова Алексей Царев.

По словам адвоката, на завтрашнее заседание будет вызван для допроса отец Юлия Бояршинова Николай. Сегодня судьи, прибывшие в 224 гарнизонный военный суд с трехчасовым опозданием, рассмотрели только "технический вопрос" и приняли решение о переносе заседания, сообщил Царев. Эту информацию подтвердил и адвокат Виктора Филинкова Виталий Черкасов. Он также рассказал, что его подзащитный просил допустить журналистов независимых изданий и не разрешать присутствовать на заседании сотрудникам НТВ.

Судьи покидали зал под крики десятков пришедших на слушание "Свободу политзаключенным!". Поддержали лозунг и те, кто так и не смог пройти в здание суда и остался в очереди на улице.

На сегодняшнее заседание по делу петербургских фигурантов дела "Сети", возобновившееся после семи месяцев перерыва, пришли, по словам очевидцев, около 150 человек. При этом приставы объявляли, что в зал смогут попасть не более 30 человек. Среди пришедших на суд были сотрудники прессы, общественники, активисты, знакомые и родственники фигурантов дела, уполномоченный по правам человека Александр Шишлов, депутат Законодательного собрания Максим Резник и другие.

Заседание должно было начаться в 15:00, затем было перенесено на 17:00, но лишь около шести вечера судьи прибыли в здание.

Пензенским фигурантам уже вынесли обвинительные приговоры. Семеро молодых людей получили от 6 до 18 лет колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе.

После оглашения этого решения развернулась общественная кампания в защиту осужденных. За пересмотр приговоров выступили многие известные люди, в том числе Владимир Познер, Юрий Дудь, Константин Кинчев. В Петербурге более 150 муниципальных депутатов подписались под обращением к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой принести протест на решение Приволжского окружного военного суда по делу «Сети». Аналогичное обращение направили также семеро депутатов Законодательного собрания.

* "Сеть" признана террористической организацией, ее деятельность в РФ запрещена.

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