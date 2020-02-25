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25 февраля, 19:32

Задержана еще одна чиновница администрации Калининского района по подозрению во взятке

фото ЗакС политика Задержана еще одна чиновница администрации Калининского района по подозрению во взятке

Следственный комитет задержал вторую сотрудницу администрацию Калининского района по подозрению во взятке – Елену Кочкину, передает «Фонтанка.ру».

По данным издания, до задержания она уволилась и называет себя бывшим замглавы администрации. Сообщается, что она ушла по собственному желанию после консультаций с главой района и в Смольном. Отмечается, что ее фотография с официального сайта районных властей пропала примерно полторы недели назад.

Кочкиной вменяют нарушение ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с вымогательством в составе группы). Сообщается, что речь идет об ущербе в 8 млн рублей.

Ранее в феврале задержали других фигурантов дела о взятке, в том числе – начальника  сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района Татьяну Светушкову. Она признала вину.

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