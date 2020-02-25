Задержана еще одна чиновница администрации Калининского района по подозрению во взятке

Следственный комитет задержал вторую сотрудницу администрацию Калининского района по подозрению во взятке – Елену Кочкину, передает «Фонтанка.ру».

По данным издания, до задержания она уволилась и называет себя бывшим замглавы администрации. Сообщается, что она ушла по собственному желанию после консультаций с главой района и в Смольном. Отмечается, что ее фотография с официального сайта районных властей пропала примерно полторы недели назад.

Кочкиной вменяют нарушение ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с вымогательством в составе группы). Сообщается, что речь идет об ущербе в 8 млн рублей.

Ранее в феврале задержали других фигурантов дела о взятке, в том числе – начальника сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района Татьяну Светушкову. Она признала вину.