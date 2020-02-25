Матвиенко заявила о кризисе жанра в российской архитектуре

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках открытого диалога с министром стрительства и ЖКХ Владимиром Якушевым заявила, что в российской архитектуре сейчас «кризис жанра», передает ТАСС.

«Мне кажется, вообще [наблюдается] кризис жанра в сфере архитектуры. Мы два раза проводили конкурс на строительство парламентского центра [в районе Хорошево-Мневники]. Слушайте, или Бундестаг рисуют, или американский Конгресс, вообще кризис жанра, надо что-то делать с этим. Где творческий полет мыслей? Я полностью согласна, уже надо другую среду делать, невозможно. Сейчас хрущевки расселяют, скоро надо будет эти "корабли" так называемые расселять в городах, безликие, продуваемые», - сказала Матвиенко.

Тему архитектурного облика городов России затронул на заседании сенатор Ирек Ялалов. По его словам, в поездках в стране у него сложилось «стойкой ощущение, что мы повторяем ошибку 1960-х, 70-х и 80-х годов».

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