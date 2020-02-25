Генпрокуратура впервые опротестовала штраф по делу о неуважении к власти в соцсетях

Генпрокуратура впервые опротестовала в Верховном суде штраф по делу о неуважении к власти за пост в соцсетях, сообщил в Telegram-канале руководитель «Агоры» Павел Чиков.

По его словам, еще до отставки замгенпрокурора Леонид Коржинек обжаловал решение суда по делу жительницы Котласа Светланы Бакшеевой. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за резкий комментарий во «ВКонтакте» на слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который назвал шелупонью участников протеста против строительства мусорного полигона в Шиесе.

Генпрокуратура указала, что «проявление неуважения к федеральным, региональным, местным органам, их подразделениям и должностным лицам и депутатам объектом оскорбления власти не является». Ведомство просит прекратить дело.