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25 февраля, 20:57

Экс-полицейский Коновалов рассказал, как подбросил наркотики при задержании Голунова

фото ЗакС политика Экс-полицейский Коновалов рассказал, как подбросил наркотики при задержании Голунова

Бывший полицейский Денис Коновалов рассказал, как именно подбросил наркотики корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову при задержании и в его квартире, показания опубликовала Baza.

По словам Коновалова, указание подбросить Голунову наркотики ему якобы дал его бывший начальник Игорь Ляховец, который также арестован по этому делу. Экс-полицейский рассказал, что он и его коллеги следили за Голуновым у коворкингов, где тот работал, а после того, как он вышел из здания, проследовали за ним на автомобиле и задержали через 400 метров.

Полицейские сообщили о задержании и в наручниках повели к автомобилю: по словам Коновалова, одной рукой он держал Голунова, а второй открыл его рюкзак и подбросил пакетики с веществом. Он утверждает, что наркотики взял тайно из материалов другого уголовного дела, какого именно – не уточняется.

Также Коновалов рассказал, что наркотики в квартире Голунова тоже подбросил он. По его словам, он воспользовался моментом, когда понятые и другие участники обыска отвернулись, чтобы подкинуть их в шкаф.

Ранее стало известно, что Коновалов дал показания на Ляховца. Сам Ляховец категорически не признает вину. После признания Коновалова Следственный комитет попросил суд смягчить ему меру пресечения. Пока Коновалов, как и четыре других фигуранта дела, находится в СИЗО.

Экс-полицейские – Коновалов, Ляхов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев – были арестованы в конце января. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании.

Оперативников уволили из полиции еще летом 2019 года, после того, как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 года, спустя полгода. О нем стало известно только после того, как об этом на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.

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