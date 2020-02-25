Суд признал законным запрет Смольного на марш Немцова в центре Петербурга

Смольнинский районный суд 25 февраля подтвердил отказ комитета по вопросам законности Петербурга в согласовании проведения марша памяти Бориса Немцова в центре Петербурга, рассказал ЗАКС.Ру истец и один из заявителей акции Павел Чупрунов.

Оргкомитет акции предложил городским властям девять вариантов проведения шествия, в том числе от станции метро "Горьковская" до Маросова поля и по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади. Смольный в ответ предложил перенести акцию в Удельный парк. Организаторы настаивали на мероприятии в центре города. При этом во время заседания представитель Смольного настаивал, что чиновники не могли выбрать один из предложенных активистами маршрутов - якобы это должны были сделать организаторы.

Среди причин отказа в согласовании чиновники указали якобы неоднозначное толкование заявленных целей мероприятия. Во время судебного заседания представитель комитета по вопросам законности Андрей Воробьев заявил, что администрации понятна цель мероприятия "увековечения памяти Бориса Немцова", но возникли вопросы к намерению организаторов выразить мнение о политической ситуации.

"Непонятно, о какой политической ситуации идет речь. Политическая ситуация в связи с чем? В связи с событиями в Персидском заливе? В России или в Петербурге? В связи с изменением состава кабинета министров? О какой политической ситуации идет речь? И что общественное мнение? Одобряем, не одобряем, протестуем, не протестуем. Может быть, мнение будет "хватай булыжники на мостовой". Это надо было уточнять", - рассуждал представитель Смольного в суде.

Он также предположил, что мероприятие с неопределенными целями чревато появлением на нем "фашистов, экстремистов, бог знает кого". Суд в свою очеред счел, что формулировка цели как "публичное выражение общественного мнения о политической ситуации в России и в Санкт-Петербурге" является вполне определенной и не требует дополнительных уточнений.

Однако, судья пришла к выводу, что отказ организаторов от Удельного парка в качестве площадки для акции памяти Немцова не был достаточно аргументирован. Также суд в своем решении указал, что требование обязать Смольный согласовать марш не подлежит удовлетворению, в частости и из-за того, что уже после оспариваемого отказа оргкомитет мероприятия подал уточненное уведомление об акции с измененными требованиями.

Павел Чупрунов сообщил ЗАКС.Ру, что намерен оспорить это решение в суде высшей инстанции.

Сегодня также стало известно, что один из заявителей шествия Денис Михайлов получил новый ответ Смольного на дополнение к заявке о меропритии с уточненными целями. В ответ чиновники сообщили, что не поняли, о каких репрессиях, нарушениях прав и свобод человека идет речь в темах мероприятия. Также у Смольного возник вопрос, «что подразумевается под аббревиатурой РФ».

Борис Немцов был убит в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. С тех пор каждый год в городах России проходят памятные акции.