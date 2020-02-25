Процесс по делу “Сети”* затормозило опоздание судей

Во вторник, 25 февраля, в Петербурге должно было возобновиться рассмотрение дела анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, обвиняемых в участии в “террористическом сообществе “Сеть”. Однако первое после восьмимесячного перерыва заседание не состоялось. Судьи, приехавшие на три часа позже намеченного времени, только обсудили со сторонами технические моменты. Все три часа начала процесса ожидали более 150 человек: слушатели, родственники и журналисты. Опоздавших судей встретили скандированием “Свободу политзаключенным”.

Очередь в суд

Первое после длительного перерыва выездное заседание по петербургской части дела “Сети” 2-й Западный окружной военный суд (до октября 2019 года назывался Московским окружным военным судом) должен был начать в 15:00. Уже в 14:20 у здания 224 гарнизонного военного суда, в помещении которого слушается дело, собралось порядка 60 человек. В очереди стояли друзья обвиняемых, журналисты, политические активисты, несколько муниципальных депутатов и депутат городского Заксобрания Максим Резник.

Еще около 20-30 посетителей к этому времени успели пройти внутрь. Народ все прибывал, а судебные приставы не спешили пропускать остальных. К трем часам дня по меньшей мере 50 человек прошли внутрь помещения суда, но были вынуждены остановиться на небольшом пятачке между входной дверью и рамками металлодетектора.

Приехали полицейские и с улицы объявили в мегафон, что судьи явятся только к 17:00, а до этого времени внутрь никого не пустят. То же самое повторили приставы у рамок, добавив, что судебный зал вмещает только 30 человек и большее количество слушателей они впустить не смогут. Это объявление утвердило прорвавшихся в “предбанник” в намерении стоять до конца: люди боялись потерять свое место в очереди и отказывались уходить на улицу.

Приставы время от времени напоминали, что пустят слушателей только после того, как в пять часов вечера приедут судьи. Их просили дать дорогу хотя бы прессе - многие журналисты ждали в толпе с камерами и штативами в руках. Старший судебный пристав, не ставший называть свое имя, велел сотрудникам СМИ поднять руки. Подняли человек 10 - пристав покачал головой.

В начале пятого часа в толпе рождаться слухи. Сначала говорили о том, что судьи могут вообще не приехать - якобы, кто-то слышал соответствующие разговоры приставов. Потом говорили, что суд закроется в пять часов. Наконец, уверяли, что заседание уже идет, но никто об этом не знает. Вбросам почти никто не верил.

В 16:40 из задних рядов в передние начали передавать еду и воду. Люди у рамок все чаще просили открывать двери для проветривания - дышать становилось тяжело. Представившийся старшим судебным приставом человек отказывался объяснять, почему уже прошедших через рамки людей выпускают назад, но новым проходить на их место не разрешают. Лишь один раз он бросил фразу: “Если я тебя пропущу, другим тоже захочется”.

К 16:50 толпа начала скандировать “Начинайте запускать”. Затем - “Свободу политзаключенным”. Это продолжалось беспрерывно несколько минут. Оставшиеся на улице поддержали лозунги. В 17:00 в помещение суда не смог попасть сотрудник прокуратуры в сопровождении полицейского. Люди объяснили, что стоят настолько плотно, что не могут расступиться. Через некоторое время не смог пробиться еще один человек. Ему нужно было отнести документы и стоявшие в очереди передали их от одного к другому до приставов.

Судьи приехали только после 18:00. Появление “тройки” стоявшие в предбаннике уже более трех часов встретили скандированием “Свободу политзаключенным”. Чтобы пропустить судей, народ сделал “коридор”.

К этому времени обвиняемые и их адвокаты уже находились в зале судебного заседания. После того, как туда прошла тройка судей во главе с председательствующим Романом Мурановым, приставы разрешили пройти через рамки металлодетектора нескольким десяткам человек.

Техническая встреча

Двери зала заседаний были закрыты около 20 минут. У них дежурили пристав и полицейский. Они сказали только, что в кабинете решаются технические вопросы, никак не объяснив свои слова. Люди посчитали, что заседание закрыли и стали спрашивать, на каком основании. Охранявшие дверь на это ничего не ответили.

Тройку судей и прокурора из зала вывели в сопровождении полиции. Им вновь пришлось идти через людской “коридор”. Слева и справа в их сторону опять кричали “Свободу политзаключенным”. Через минуту из зала выглянул адвокат Бояршинова Алексей Царев. Он объявил, что заседание назначено на 26 февраля и должно начаться в 11:00.

Ясность внес вышедший через 5 минут после этого адвокат Филинкова Виталий Черкасов. Он рассказал, что рассмотрения дела по существу не было, а просто решались технические вопросы.

- [Судьи] нам пояснили, что обстоятельства вынудили их приехать слишком поздно. Конец рабочего дня. Обсуждался только вопрос работы на завтра и на послезавтра, - объяснил он журналистам.

Черкасов также отметил, что защита просила обеспечить условия, при которых максимальное количество желающих смогли бы присутствовать на заседании в качестве слушателей. Судьи ответили, что будут работать в тех условиях, которые им предоставили, добавил адвокат. В связи с этим, по словам Черкасова, было решено пускать на заседания в первую очередь родственников обвиняемых, затем сотрудников СМИ и - если останется место - других желающих. При этом сами обвиняемые попросили, чтобы в зале заседаний не было представителей НТВ, ранее снимавших о фигурантах дела и их защитниках одиозные пропагандистские фильмы.

До перерыва

Последнее заседание петербургского дела “Сети” прошло в начале июня. Рассмотрение прервали из-за проведения фоноскопической экспертизы имеющейся в материалах дела аудиозаписи разговора Филинкова и Бояршинова. К этому времени суд успел заслушать показания нескольких свидетелей, в том числе уже осужденного на 3,5 года и согласившегося сотрудничать со следствием петербуржца Игоря Шишкина.

По версии обвинения, Филинков и Бояршинов якобы состояли в законспирированной анархистской организации, ставившей целью насильственное свержение государственной власти. Обвинитель считает, что они пытались склонить к участию в боевой организации других представителей анархистского движения. Бояршинову помимо участия в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4) также вменяют незаконный оборот оружия (222 УК РФ) за найденные у него 408,9 граммов дымного пороха. Филинков обвинение полностью отрицает. В ходе судебных заседаний он несколько раз напоминал, что был вынужден дать признательные показания под пытками. Бояршинов еще на предварительном заседании признал вину и попросил, чтобы его дело вывели в отдельное производство. Он сообщил суду, что в 2016 году месяц проходил обучение в легальном центре тактической и огневой подготовки “Партизан”, а позже несколько раз участвовал в совместных тренировках с пензенскими фигурантами дела. Обвиняемый объяснил, что занимался самообороной, чтобы быть готовым ответить на насилие националистических групп, если в России повторятся события украинского Майдана 2014 года. По словам анархиста, каких-то конкретных планов боевых акций у членов сообщества не было. То же самое во время дачи свидетельских показаний утверждал Шишкин. По его словам, речи об убийстве людей или других насильственных акциях во время совместных встреч не шло.

Если летом на судебные заседания ходили три десятка слушателей, то теперь их число увеличилось как минимум в пять раз. Интереса к делу “Сети” прибавили жесткие приговоры, которые 10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес семерым пензенским фигурантам. Дмитрий Пчелинцев получил 18, а Илья Шакурский 16 лет колонии строгого режима, как создатели террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК РФ). Андрея Чернова осудили на 14 лет, Максима Иванкина - на 13 лет, Михаила Кулькова - на 10 лет строгого режима. Василий Куксов и Арман Сагынбаев получили 9 и 6 лет колонии общего режима соответственно. Всех их осудили по статье об участии в террористическом сообщества (часть 2 статьи 205.4 УК РФ). Большинство из осужденных также неоднократно заявляли о пытках, в том числе с применением электрического тока. Адвокаты всех осужденных подали апелляционные жалобы.

После оглашения приговоров поднялась волна общественной поддержки фигурантов. Протест против решения суда выразили коллективы независимых книжных магазинов, актеры, ученые, психологи, мультипликаторы, кинематографисты, журналисты, деятели искусства и другие профессиональные сообщества. В поддержку осужденных выступили многие известные люди, в том числе Владимир Познер, Юрий Дудь, Константин Кинчев. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал обвинения “необоснованными”, а председатель “Справедливой России” Сергей Миронов заявил, что “скандалы, связанные с карательной практикой правоохранительных структур по отношению к собственным гражданам” стали в России регулярными.

Ожидается, что на ближайших заседаниях 26 и 27 февраля суд продолжит заслушивать показания свидетелей, в том числе родителей обвиняемых. Адвокат Черкасов напомнил, что на вопросы участников петербургского процесса не ответили еще три пензенских фигуранта: Шакурский, Иванкин и Куксов. Он также намерен добиться вызова в суд оперуполномоченного ФСБ Константина Бондарева, которого Филинков обвинял в пытках.

*“Сеть” признана террористической организацией и запрещена на территории Российской Федерации

текст: Сергей Еремеев / фото: Георгий Марков

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