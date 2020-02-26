СМИ: "Единая Россия" к выборам в Госдуму сменит название и лидера

Партия «Единая Россия» намерена объединиться к Общероссийским народным фронтом к выборам в Госдуму в 2021 году, и это будет новая структура, пишет «Медуза» со ссылкой на источники.

По данным издания, по сути, новая структура будет переименованной «Единой Россией», в которую вольются активисты ОНФ. Источник утверждает, что в названии останется слово «Россия», но пропадет слово «Единая».

Может измениться и структура управления партии. Бывший премьер-министр, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев уйдет с поста председателя, утверждают источники. По их словам, после слияния партии с ОНФ в структуре будут три сопредседателя. Одним из них может стать вице-спикер Алексей Гордеев. Вторым – гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. О третьем источники говорят, что это кто-то «из представителей молодежи».

Таким образом Кремль хочет избавиться от негатива, связанного с названием «Единая Россия», говорят источники. Рейтинг партии составляет сейчас 32,7%, а до объявления пенсионной реформы он равнялся 48%.

«Единая Россия» и Общероссийский народный фронт могут провести объединительный съезд после того, как Кремль в ближайшие месяцы решится на ребрендинг партии, сообщили собеседники издания. Изменения нужно внести до сентября, поскольку изменения в устав партии по закону должны вноситься не менее, чем за год до выборов.