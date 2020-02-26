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9:55

Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за сокрытия данных об отравлении

фото ЗакС политика Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за сокрытия данных об отравлении

Координатор общественного движения «Открытая Россия», председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший подал иск против ФБР в окружной суд Вашингтона, передает РИА «Новости».

Кара-Мурза требует сообщить ему результаты токсикологических анализов, взятых после отравления в 2017 году. По его мнению, ФБР незаконно скрывают информацию, не отвечая на запрос вовремя.

Жена Кара-Мурзы Евгения передала ФБР пробы крови ее мужа, когда тот был госпитализирован в феврале 2017 года. Как указано в исковом заявлении, агенты службы приняли их, но с тех пор Кара-Мурза результатов анализа так и не получил. Кара-Мурза направлял запрос в ФБР, однако его рассмотрение затянулось, и в феврале 2020 года ему сообщили, что рассмотрят не раньше сентября.

Кара-Мурза попал в больницу с признаками отравления в начале февраля 2017 года. Для поддержания функций его организма его вводили в искусственную кому. Врачи диагностировали у него острую интоксикацию неустановленным веществом. Спустя неделю его отключили его от аппаратов, а еще через несколько лет выписали из клиники.

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