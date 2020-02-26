"И ранимые, и трепетные": Путин оправдал действия силовиков на акциях протеста в Москве

Президент Владимир Путин в новой части интервью ТАСС прокомментировал действия силовиков, резонансные дела и акции протеста в Москве летом 2019 года.

Говоря о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, Путин заявил, что «хорошо, очень хорошо», что общество вступилось за журналиста. Он подчеркнул, что «вмешательство людей в сегодняшней России» имеет значение». При этом, отвечая на вопрос о своем личном участии в резонансных делах, Путин сказал, что президент, как гарант Конституции, «имеет на это право и должен реагировать на вопросы подобного рода».

Комментируя протесты в Москве, Путин практически повторил свое высказывание на заседании Совета по правам человека в декабре 2019 года. «Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить, нельзя этого допускать, нельзя распускаться», - сказал в интервью ТАСС президент.

На замечание Андрея Ванденко, что неужели сотрудники Росгвардии «такие ранимые, трепетные», Путин подчеркнул, что они «и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг». «И больше того, они здесь вот с демонстрантами занимаются, а завтра под пули пойдут, и они принимают участие в боевых операциях. А кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей», - упомянул Путин дело блогера Владислава Синицу, которого приговорили за твит к пяти годам колонии.

«Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это можно, знаете, как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят», - убежден Путин.

Президент заявил, что есть участники акций «действуют в рамках действующих процедур, правил и законов», то «кто же будет махать дубинкой?». «Наоборот, защищать должны», - подчеркнул президент. Ванденко предложил посмотреть видео, на котором видно, как участницу акции 10 августа Дарью Сосновскую бьет в живот полицейский. Путин в ответ обратил внимание, что речь идет наверняка «о так называемых несанкционированных акциях».

«Ну вот. Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения. Ведь понимаете, вот интернет, средства массовой информации, в том числе оппозиционные. Они же придут, где бы вы ни были, вот где бы вы ни были, куда бы вы ни пришли, где бы вы ни собрались, чтобы высказать своё недовольство действующей властью, ведь с помощью интернета и с помощью средств информации это будет доведено до миллионов. <…> А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками. И потом, чтобы dы меня об этом спросили. В этом смысл! Другого смысла нет!», - заявил Путин.