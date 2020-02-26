Депутаты одобрили золотые нагрудные знаки для почетных меценатов Петербурга

Законодательное собрание приняло проект постановления, вносящий изменения в решение парламента о реализации положений закона «О меценатской деятельности в Санкт-Петербурге».

Документ в частности предлагает заменить томпак с золочением, из которого прежде изготавливался нагрудный знак для почетных меценатов, на золото 585-й пробы. Диплом теперь будет печататься не на белом мелованном картоне, а на белой матовой дизайнерской бумаге с шелковистой поверхностью. Документ будет вставлен в рамку со стеклом и помещен в футляр.

Согласно приложенному к проекту дополнению финансово-бухгалтерского управления ЗакСа, «затраты на изготовление нагрудных знаков и дипломов "Почетный меценат Санкт-Петербурга" будут включены в смету расходов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за счет экономии средств от проведения конкурсных процедур».

Напомним, при рассмотрении проекта постановления в первом чтении 19 февраля депутат Михаил Амосов заявил, что эскиз нового нагрудного знака для почетных меценатов напомнил ему эмблему НАТО.

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