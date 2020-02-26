В суд по делу "Сети" впустили родственников фигурантов и журналистов нескольких СМИ

Перед началом заседания по делу петербургских анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, обвиняемых в участии «в террористическом сообществе "Сеть"*», в суд пропустили по спискам родственников фигурантов и несколько СМИ, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Пристав выкрикивал издания, приглашая журналистов внутрь. Среди пропущенных – сотрудники «7х7», «Дождя», «Сота Вижн», «Медиазоны», «Аль Джазира» и «Швейцарской телерадиокомпании».

Обновлено 11:00 Среди непропущенных в суд отказались представители Русской службы Би-би-си, «Новой газеты», «Радио Свобода», Deutsche Welle, Znak.com, «МБХ медиа», «Настоящее время», MR7, «Росбалт», «Эхо Москвы в Петербурге», «Когита.ру», «Московский комсомолец», сообщил журналист БелСат Юрий Баранюк, который также не попал внутрь. Остался снаружи и корреспондент ЗАКС.Ру.

Обновлено 11:12 В зал суда допустили журналистов ТАСС, «Новой газеты» и «Фонтанки.ру».

Ранее приставы и дежурящие у суда полицейские предупредили, что будут пускать слушателей по неким спискам, но сами списки показать отказались.

Первое после восьмимесячного перерыва заседание по делу «Сети» в Петербурге должно было состояться еще накануне. Однако тройка судей опоздала на три часа и лишь обсудила со сторонами технические вопросы. На заседание пришло около 200 человек. Большинство из них не смогли попасть даже в здание суда. Адвокат Филинкова Виталий Черкасов сообщил журналистам, что поднимал вопрос о переносе рассмотрения дела в другой, более вместимый суд, однако председательствующий Роман Муранов отказал в этом.

"Сеть"* признана террористической организацией, ее деятельность в РФ запрещена.

Сергей Еремеев