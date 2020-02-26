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11:09

Сурков заявил о необходимости обнулить президентские сроки из-за поправок в Конституцию

фото ЗакС политика Сурков заявил о необходимости обнулить президентские сроки из-за поправок в Конституцию

Бывший помощник президента Владислав Сурков в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову заявил, что если при внесении поправок в Конституцию будут уточнены полномочия президента, то правовая логика требует, чтобы отсчет президентских сроков начался заново.

«Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, а вроде бы об этом тоже говорилось, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков. Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства», - сказал Сурков.

По его мнению, если власти не пойдут на это, то «они сильно погрешат против юридической чистоты». «Это мое частное мнение, конечно. Но основанное на опыте законотворчества», - подчеркнул Сурков.

Экс-помощник президента убежден, что в России «естественным образом сложилась не просто президентская, а гиперпрезидентская форма правления». «Она органична для нашей политической культуры и, мое мнение, ее надо формально-юридически закрепить», - считает Сурков.

Путин уволил Суркова 18 февраля. Информация о его грядущей отставке появилась за несколько недель до этого. Тогда Чеснаков заявил, что Сурков в ближайшее время «будет заниматься медитацией».

В 2019 году Сурков в статье для «Независимой газеты» попытался объяснить феномен несменяемости Владимира Путина и суть современной российской государственности. О выборе он тогда заявил, что его иллюзия «является важнейшей из иллюзий, коронным трюком западного образа жизни вообще и западной демократии в частности». Так называемый «путинизм» Сурков тогда счел наиболее адекватной для российских реалий идеологией, а также говорил о социальной группе «глубинный народ».

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