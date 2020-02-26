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26 февраля, 11:22

Политолог Орешкин отметил пользу компрометирующего "Сеть" расследования

фото ЗакС политика Политолог Орешкин отметил пользу компрометирующего "Сеть" расследования

Резонансный материал издания "Медуза", в котором фигуранты дела запрещенной в РФ и признанной террористической организации "Сеть" подозреваются в причастности к убийствам, играет хорошую службу гражданскому обществу и выправляет его "черно-белую" картину мира, считает независимый политолог Дмитрий Орешкин. Согласно его ходу мысли, революционные стандарты восприятия политического ландшафта, заданные еще большевиками (свои-чужие) давно нуждаются в трансформации.

"Этот взгляд - все, что нашие делают, правильно, и их не трожь. Это тот самый, в общем-то, провинциальный взгляд, который обрушил Россию в 1917 году. Эти ребята были, как и пензенские бойцы, такие же активные, амбициозные, недостаточно образованные и без перспектив для своего личного развития", - отметил он в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Польза скандального журналистского материала, по словам Орешкина,  в том, что он приучает читателя видеть среди ему подобных "не ангелов" и отучает видеть нереалистичные образы "рыцарей революции". При этом, подчеркивает эксперт, репутация силовых ведомств тоже страдает, в чем тоже с его точки зрения есть общественное благо: если верить тексту "Медузы", из-за конкуренции между ведомствами правоохранители не стали расследовать убийство и исчезновение человека.

Отметим, что семерых членам сообщества, обвиненным в попытках госпереворота, пензенский суд назначил 10 февраля сроки от 6 до 18 лет колонии. Двух оставшихся фигурантов судят в эти дни в Петербурге. Желающих попасть на процессы больше, чем позволяет вместимость военного гарнизонного суда.

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