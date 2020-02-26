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11:50

Чечня стала чемпионом по "внутренним" госзакупкам

фото ЗакС политика Чечня стала чемпионом по "внутренним" госзакупкам

В Чеченской республике чаще, чем где-либо еще в России, государственные учреждения пользуются услугами подрядчиков своего региона, пишет ТАСС со ссылкой на статистику Счетной палаты. Доля таких контрактов в республике за 2019 год достигла 90%, в то время как в целом по стране этот показатель составляет 65,8%.

Эксперты отмечают, что существующая практика сама по себе не являет собой ничего ни противоестественного. ни противозаконного, однако государство смотрит на эту проблему иначе, когда речь идет о дотационных регионах.

"Подобный протекционизм может свидетельствовать, скорее, об отсутствии конкуренции и "избыточности" механизмов протекционизма", - приводятся слова руководителя проекта "Открытые данные" Счетной палаты Ивана Бегтина.

В число регионов, меньше всего сотрудничающих с местными подрядчиками, вошла Ленинградская область.

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