Россия направила в ООН предложения по запрету митингов

Правительство России направило в ООН предложение внести в Международный пакт о гражданских и политических правах поправки, касающиеся превентивных задержаний перед митингами и запрете мероприятий при «угрозе возникновения насилия», пишет «Коммерсантъ».

Так, Россию не устраивает включение в «Общее замечание» к ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах фразы «непризнание права на участие в мирных собраниях является признаком репрессий». Правительство России считает, что это утверждение «носит субъективный оценочный характер и не имеет под собой какой-либо международно признанной нормативно-правовой базы», и что «некая презумпция мирного характера собраний неизвестна международному праву».

В проекте документа ООН указано, что право на мирные собрания может быть ограничено для защиты «общественной безопасности», но поводом для запрета может быть лишь «значительный и непосредственный риск возникновения угрозы безопасности людей, их жизни или физической неприкосновенности», либо «аналогичный риск серьезного ущерба имуществу». Российская сторона считает целесообразным включить в перечень «здоровье и психологическую неприкосновенность» граждан, не поясняя, что имеется в виду, и «угрозу возникновения насилия в результате проведения массового мероприятия».

Также в проекте идет речь о том, что государства должны защищать участников акций от нападений, «вызванных гомофобией, сексизмом или гендерной дискриминацией». Российские власти считают, что это «попытка создания некоего привилегированного режима защиты отдельных категорий лиц».

Отдельно ООН предложида оговорить недопустимость воспрепятствования работе журналистов и правозащитников на акциях, «даже если они объявлены незаконными». Российское правительство не видит в этом необходимости, объясняя это борьбой с «привилегиями».

ООН называет превентивное задержание людей, чтобы помешать им участвовать в акциях, несовместимым с правом на мирные собрания – не считая случаев, если властям «действительно известно о намерении этих лиц участвовать в актах насилия или подстрекать к ним». Также ООН подчеркивает, что использование «сотрудников в штатском» на митингах «должно быть разумно необходимым». Российские власти считают эти доводы «не вполне очевидными»: по их мнению, «безоговорочное следование» таким предписаниям «может существенно снизить способность правоохранительных органов эффективно и оперативно реагировать на противоправные проявления в преддверии или в ходе массовых мероприятий, а также создать серьезные риски для безопасности их участников». Также правительство РФ выступает против положения о том, что организаторы акций не должны нести ответственности за действия их участников.