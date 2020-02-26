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12:27

Милонов просит правительство помочь людям с редкими заболеваниями

фото ЗакС политика Милонов просит правительство помочь людям с редкими заболеваниями

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов направил просьбу министру здравоохранения Михаилу Мурашко, в котором обосновывается необходимость усиленной помощи россиянам, страдающим от редких и неизлечимых болезней.

Такие случаи, считает депутат, заслуживают, чтобы российское государство направляло больных на клинические исследования - как внутри страны, так и за ее пределами. Имеется ввиду лечение экспериментальное, которое для тяжело больных граждан порой является единственным шансом на спасение.

Побудило Милонова заняться этой проблемой обращение в его приемную семьи, в которой ребенок болеет редчайшим и опаснейшим недугом Канавана: дети с этим заболеванием редко доживают до 10 лет. На экспериментальное лечение в США семье, с которой познакомился Милонов, требуется более миллиона долларов.

Депутат выражает готовность совместно с правительственными чиновниками разработать механизм помощи людям, попавшим в столь тяжелую ситуацию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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