Вице-губернатор Петербурга Митянина не стала отвечать на вопрос о деле "Сети"

Претендующая на должность уполномоченного по правам ребенка в Петербурге вице-губернатор Анна Митянина отказалась отвечать на вопрос оппозиционного депутата Максима Резника о ее отношении к делу "Сети" (признана террористической организацией и запрещена в РФ).

Вопрос прозвучал на заседании 26 февраля после выступления заместителя главы города. Резник заявил, что "не надо быть большим мудрецом", чтобы понимать, что детским омбудсменом выберут именно ее и попросил чиновницу высказаться о громком судебном процессе, напомнив, что предыдущий уполномоченный Светлана Агапитова высказывалась против "закона Димы Яковлева".

Вместо ответа на вопрос Митянина процитировала одно из интервью Резника, в котором тот сказал, что у вице-губернатора "льдинка в сердце". Она заявила депутату, что за годы ее работы в Смольном тот к ней ни разу не обратился.

- Если бы вы познакомились со мной поближе, вы бы поверили, что моей любви хватит не только на всех петербургских детей, но даже на вас, - добавила Митянина.

Позже вопрос о деле "Сети" задал лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский.

Митянина пообещала, что позже сформулирует свою позицию по этому вопросу. Однако она добавила, что считает неприличным комментировать вынесенные решения.

Фигурантов дела "Сети" в Пензе и Петербурге обвинили в участии в террористическом сообществе. Подсудимых в Пензе приговорили в общей сложности к 86 годам колонии. В основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. Правозащитники фиксировали следы пыток на их телах. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим "благодетельным" поведением.

Многие профессиональные сообщества и граждане выступили за отмену этого приговора: мультипликаторы, книготорговцы, петербургские муниципалы. Союз журналистов Петербурга и Ленобласти и депутаты ЗакСа. потребовали от Генпрокуратуры опротестовать приговор. СПЧ обратился в Генпрокуратуру и СК с просьбой перепроверить сведения о пытках.

Сергей Еремеев

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