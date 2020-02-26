На публикацию прогноза развития Петербурга отвели 10 дней после его утверждения

Депутаты Законодательного собрания 26 февраля приняли в третьем чтении законопроект, предписывающий публиковать в интернете прогноз социально-экономического развития Петербурга в течение 10 дней после его утверждения. За проект проголосовали 42 депутата.

Поправки, предложенные депутатами Денисом Четырбоком и Максимом Яковлевым, вносятся в закон о стратегическом планировании Петербурга. Теперь администрация города должна будет публиковать на сайте Смольного как долгосрочные, так и среднесрочные прогнозы развития.

Согласно "Стратегии 2035" ближайшие 15 лет главными направлениями развития Петербурга должны стать преобразование человеческого капитала, повышение качества городской среды и обеспечение устойчивого экономического роста.

Ранее документ, на разработку которого ушло порядка 50 млн рублей, неоднократно критиковали в ЗакСе. Депутаты называли его "обманом" и "веселыми картинками" и говорили, что он слишком оторван от реальности.

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