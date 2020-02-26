Во второй тур выборов детского омбудсмена вышли Митянина и Шик

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина и сотрудница аппарата Заксобрания Юлия Шик вышли во второй тур выборов регионального уполномоченного по правам ребенка. Ранее перед депутатами Законодательного собрания Петербурга на заседании 26 февраля выступили три из четырех кандидаток на эту должность.

За Шик проголосовали 33 депутата, за Митянину - 28 парламентариев.

Вице-губернатор Анна Митянина, кандидатуру которой представил глава Петербурга Александр Беглов, назвала три основных направления работы, которыми хотела бы заниматься в случае избрания на новую должность. Это создание равных возможностей для всех детей, вопрос здоровья несовершеннолетних и "безопасность детства". Она объяснила, что речь идет, в частности, о защите детей от наркотиков.

- Сегодня заказать на "гидре" и взять в закладке наркотик стало так же просто, как купить колу в супермаркете, - заявила Митянина.

Рассуждая об информационной безопасности, вице-губернатор отметила, что у нее есть план избавления детей от "виртуального обмана".

Беспартийный депутат Максим Резник, задавая вопрос Митяниной, заявил, что "не нужно быть мудрецом", чтобы понимать, что победит именно она.

Сотрудница аппарата Заксобрания Юлия Шик сообщила депутатам, что оказалась перед ними "через боль, с которой жила два года". Она напомнила историю разлучения со своими сыновьями и заявила, что плотно занимается проблемой киднеппинга в рамках работы созданной ею общественной организации.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров назвал Шик "мужественным человеком" и "примером для всей России".

Представленная фракцией ЛДПР бывший муниципальный депутат "Литейного округа" Екатерина Лебедева заявила, что выступает за традиционную семью и традиционные ценности. Она отметила, что хотела бы передать полномочия органов опеки и попечительства с муниципального уровня на уровень района. Кроме того, бывший мундеп намерена заняться вопросом предоставления жилья детям-сиротам. Лебедева в целом отметила, что хотела бы продолжить курс предыдущего детского омбудсмена Светланы Агапитовой.

Еще одна кандидатка, педагог Ирина Аристова на заседании отсутствовала.

О своей поддержке кандидатуры Лебедевой помимо представителей ЛДПР заявил беспартийный депутат Михаил Амосов. Он отметил, что не хочет поддерживать представителей Смольного и людей, связанных с партией, у которой большинство в Заксобрании.

Результаты второго тура голосования станут известны во второй половине заседания. Новый омбудсмен придет на смену Светлане Агапитовой, занимавшей эту должность два срока, с декабря 2009 года. Ранее ЗакС выразил ей свою благодарность.

Кандидатуру воспитательницы Ирины Аристовой выдвинул глава комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок. Аристова - его общественный помощник, и, как написал депутат в представлении, в этой должности она активно занимается защитой прав и законных интересов детей. Претендентка на пост детского омбудсмена имеет стаж педагогической работы в 45 лет и звание «Ветеран труда».

Юлия Шик в своей биографии указала, что в течение шести лет до 2017 года работала менеджером по продажам банковских услуг, а с апреля 2018 года получила работу в качестве специалиста 1 категории управления документационного обеспечения аппарата Законодательного собрания. Также Шик кратко пересказала свою историю борьбы за детей с бывшим мужем. «С 2017 года занималась проблемой семейного киднеппинга, защитой прав и законных интересов родителя и ребенка, разделенных в результате неправомерных действий другого родителя, оказывала всестороннюю помощь женщинам и детям, пострадавшим от семейного насилия. Оказывала помощь в поиске детей, а также психологическую поддержку в восстановлении детско-родительских отношений», - поведала кандидатка на пост детского омбудсмена. Кандидатуру Шик предложила к рассмотрению депутат ЗакСа Елена Киселева. В представлении парламентарий написала, что ее кандидатка продолжает заниматься защитой материнства и детства и по сей день, «участвуя в разработке законодательных инициатив, в работе конференций и круглых столов, давая консультации матерям, оказавшимися в такой же тяжелой ситуации».

Екатерина Лебедева в своей биографии при подаче заявления на выдвижение среди прочего указала, что «на протяжении трех лет курирует благотворительную помощь детям больным сахарным диабетом в Санкт-Петербурге, организовывает выдачу бесплатных глюкометров, а также оказывает материальную помощь семьям с детьми-инвалидами».

Представление Анны Митяниной градоначальником было направлено в ЗакС еще 23 декабря. Однако позже юридическое управление парламента сообщило, что Митянина подала неполный пакет документов. В частности, отсутствовали сведения о наличии у социального вице-губернатора «знаний в области проблем детства и опыта защиты прав и законных интересов ребенка». В итоге 31 января в ЗакС поступили дополнительные документы с подробной биографической справкой Митяниной. Вице-губернатор на пяти страницах рассказала о своей деятельности на благо детей. Она поведала о своем участии в разработке предложения о пособии малоимущим семьям в трудной жизненной ситуации, услуге «социальной няни», создании реабилитационного центра для трудных подростков, увеличении числа организаций по подготовке приемных родителей и прочем.

Председатель парламентской комиссии по вопросам правопорядка и законности Александр Кущак сообщил, что федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова высказалась только по кандидатуре Митяниной, а по другим кандидаткам отзывы отправлять в ЗакС не стала.

Сергей Еремеев

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