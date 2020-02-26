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12:59

Единороссы заблокировали инициативу СР о дополнительных льготах ветеранам ВОВ

фото ЗакС политика Единороссы заблокировали инициативу СР о дополнительных льготах ветеранам ВОВ

Петербургский ЗакС отказался рассматривать инициативу эсеров, предложивших обратиться к премьер-министру с просьбой обеспечить ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников ежегодными путевками в санаторий. Так решили единороссы, представляющие парламентское большинство.

Уже существующий на бумаге законопроект адресован предыдущему правительству под руководством Дмитрия Медведева, распущенному 15 января, и справедливороссы 26 февраля безуспешно пытались добиться изменения адресата: зимой премьером успел стать Михаил Мишустин.

Социал-демократы подчеркивают, что сегодня де-факто у ветеранов нет первоочередного права на получение путевок и в среднем им удается посетить санатории раз в 2,5-3 года. Суть законодательной инициативы состояла в том, чтобы наделить ветеранов этим преимущественным правом и увеличить финансирование данной статьи расходов.

"Горько осознавать, но некоторые из них просто не дождутся своей очереди, которая подойдет через три года. Поэтому нужно найти решение этой проблемы сейчас, иначе будет поздно", - считает справедливоросс Надежда Тихонова.

По ее мнению, забота о здоровье людей преклонного возраста, много сделавших для страны, не менее важна, чем торжества по случаю Дня Победы.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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