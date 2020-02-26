18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:30

Антимонопольщики предупредили администрацию Красногвардейского района

фото ЗакС политика Антимонопольщики предупредили администрацию Красногвардейского района

После рассмотрения нескольких десятков жалоб от жителей новостроек Мурино петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выдало предупреждение чиновникам из администрации Красногвардейского района. Утверждается, что последние нарушили положения Жилищного кодекса, не опубликовав информацию о проведении открытых конкурсов на выбор управляющей компании в надлежащий срок. Нарушение было зафиксировано по десяти адресам (дома на аллее Евгения Шварца и Чарушинской улице).

Бездействие администрации УФАС расценило в том числе и как нарушение закона о конкуренции.

Антимонопольщики подчеркивают, что во всех вновь сданных в эксплуатацию домах должны быть проведены конкурсы и что обращения с жалобами по этой теме ежедневно продолжают поступать. Ведомство обязало районную администрацию провести открытый конкурс на выбор УК до 20 марта включительно.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:59 Украинцы будут ежегодно отмечать День сопротивления Крыма российской оккупации

18:57 Сосновская о реакции Путина на ее избиение на акции: Эта несправедливость не укладывается в моей голове

18:42 Путин согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

18:28 СМИ: Арестованного экс-гендиректора "Метростроя" допрашивали по новому делу

18:00 Музыканты выступили против приговоров по делу "Сети"

17:58 Протесты на Шиесе попали в издание феминистского календаря

17:48 Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей с марта

17:27 Быков поделил политически активных граждан на оккупантов и партизан

16:59 Центробанк нашел поддельную монету номиналом в один рубль

16:59 "Теплосети" выделили 3 млрд бюджетных рублей на ремонт коммуникаций

16:28 Жители Юго-Запада недовольны избыточным количеством соли на дорогах

16:17 Признавшегося в подбросе наркотиков Голунова полицейского перевели под домашний арест

15:54 Песков назвал личным мнением Суркова его слова об обнулении президентских сроков из-за поправок в Конституцию

15:27 Суд признал законным призыв сотрудника ФБК Шаведдинова в армию

14:59 В районе Троицкого поля построят церковь

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru