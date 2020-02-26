Антимонопольщики предупредили администрацию Красногвардейского района

После рассмотрения нескольких десятков жалоб от жителей новостроек Мурино петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выдало предупреждение чиновникам из администрации Красногвардейского района. Утверждается, что последние нарушили положения Жилищного кодекса, не опубликовав информацию о проведении открытых конкурсов на выбор управляющей компании в надлежащий срок. Нарушение было зафиксировано по десяти адресам (дома на аллее Евгения Шварца и Чарушинской улице).

Бездействие администрации УФАС расценило в том числе и как нарушение закона о конкуренции.

Антимонопольщики подчеркивают, что во всех вновь сданных в эксплуатацию домах должны быть проведены конкурсы и что обращения с жалобами по этой теме ежедневно продолжают поступать. Ведомство обязало районную администрацию провести открытый конкурс на выбор УК до 20 марта включительно.