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13:40

Макаров: Брак - это союз мужчины и женщины

фото ЗакС политика Макаров: Брак - это союз мужчины и женщины

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров считает, что брак должен быть союзом мужчины и женщины, а детей стоит воспитывать в семьях. Эти заявления председатель парламента сделал на брифинге 26 февраля, когда его попросили прокомментировать выборы детского омбудсмена Петербурга.

- Мама - это святое, - также отметил Макаров.

По его мнению, уполномоченный по правам ребенка должен "исходить из принципов справедливости, добродушности, сердечности". Рассуждая о состоявшихся в ЗакСе выборах детского омбудсмена, он назвал имя только одной кандидатки - сотрудницы аппарата городского парламента Юлии Шик.

Напомним, во второй тур голосования вышли Шик и вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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