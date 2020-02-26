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13:51

Историка Соколова обвинили в незаконном хранении оружия

фото ЗакС политика Историка Соколова обвинили в незаконном хранении оружия

Бывшему доценту СПбГУ, историку Олегу Соколову предъявлено новое обвинение – в незаконном хранении оружия, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 222 УК РФ. По словам Почуева, Соколов «не спорит с этим».

«Он сам добровольно выдал [следствию] обрез, который, отмечу, не был приобретен накануне убийства, а, можно сказать, достался ему по наследству», - подчеркнул адвокат.

По словам Почуева, следствие по делу близится к концу. Он предположил, что оно будет рассматриваться в Октябрьском суде Петербурга к началу апреля.

Соколов арестован по делу об убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, с которой он жил вместе. Его задержали 9 ноября, достав в состоянии алкогольного опьянения из Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела. После этого в его квартире нашли расчлененный труп женщины. Он признался в содеянном.

Ранее экспертиза признала Соколова полностью вменяемым. Соколов тем времен думает о написании мемуаров. В феврале он сообщил, что начал в СИЗО писать роман о любви.

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