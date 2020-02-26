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13:59

В ЗакСе шумно обсудили законопроект, усложняющий наблюдение за состоянием деревьев

фото ЗакС политика В ЗакСе шумно обсудили законопроект, усложняющий наблюдение за состоянием деревьев

Депутаты петербургского парламента большинством голосов приняли "зеленый" законопроект, предложенный исполнительной властью и посвященный деревьям, которые подлежат вырубке. Несмотря на значительный перевес голосов (40 против 4), инициатива вызвала бурное обсуждение в стенах Мариинского дворца, о чем пишет "Фонтанка". Свои замечания высказывали как оппозиционеры, так и единороссы.

Наиболее резонансным аспектом инициативы стало засекречивание протоколов обследования "проблемных" деревьев. Чиновники объяснили этот шаг тем, что в документах фигурируют персональные данные заявителей.

"Вы тем самым устраиваете в нашем городе массовые беспорядки! Какая там персональная информация, там участвуют эксперты", - возразил справедливоросс Алексей Ковалев.

Лидер фракции "Яблока" Борис Вишневский настаивал на том, чтобы у недоверчивых граждан были время и возможность на проведение частной экспертизы, перед тем как те или иные приговоренные деревья начнут рубить.

Сразу несколько депутатов сошлись во мнении, что трудно считать правильной существующую ситуацию, когда на месте вырубки на информационных щитах нет никаких сведений о ее причинах.

Ранее профильная комиссия ЗакСа усмотрела в тексте законопроекта неоднозначные места и рекомендовала создать рабочую группу для их корректировки.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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