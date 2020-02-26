Путин полагает, что президент вправе влиять на суд

В очередной "серии" многочастного интервью ТАСС президентт Владимир Путин столкнулся с вопросом относительно судьбы политического активиста Константина Котова, сидящего в колонии за неоднократный выход на уличные акции. Интервьюер обратил внимание главы государства на то, что различные ведомства начали работать над смягчением участи заключенного только после того, как лично Путин заявил о необходимости пересмотреть спорные детали его дела. С вытекающим из этого тезисом о фактическом существовании "ручного управления", как выразился журналист, президент спорить не стал.

"Президент, будучи гарантом Конституции, имеет на это право и должен реагировать на вопросы подобного рода, что и происходит на практике", - гласил его ответ.

При этом он подчеркнул, что сам судьям никогда не звонил и не звонит.

Вдогонку Путин заметил, что по сравнению со временами начала его правления количество отбывающих реальный срок граждан снизилось вдвое, что он считает заслугой власти: "это такое революционное событие на самом деле". Объяснил он это тем, что порядки стали "либеральнее".