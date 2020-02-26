Митянину избрали детским омбудсменом Петербурга

Анна Митянина покинет должность вице-губернатора и станет уполномоченным по правам ребенка в Петербурге. На заседании Законодательного собрания 26 февраля ее в ходе двух туров выбрали петербургские парламентарии.

Во втором туре конкурентом Митяниной была сотрудница аппарата Заксобрания Юлия Шик. 26 депутатов в ходе тайного голосования отдали предпочтение Митяниной, 11 - Шик.

Семь бюллетеней оказались недействительными, один парламентарий не сдал бюллетень.

Митянина уже принесла присягу. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров пообещал, что в ближайшее время ей вручат удостоверение и уладят другие формальности.

Новый детский омбудсмен сообщила журналистам, что в первую очередь намерена взять под контроль вопрос детской безопасности, в том числе направление борьбы с детской наркоманией. Митянина сообщила, что слышала только положительные отзывы об аппарате своей предшественницы Светланы Агапитовой, бывшей детским омбудсменом с 2009 года.

Сергей Еремеев

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