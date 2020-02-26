Резник рассказал депутатам ЗакСа о судьях, разъезжающих в автомобиле ФСБ

Беспартийный депутат Максим Резник, выступая с трибуны Законодательного собрания Петербурга 26 февраля, пересказал события первого после перерыва заседания по делу "Сети"*.

Особенно парламентарий отметил, что тройка судей, покинув здание суда, уехала на автомобиле с номерами ФСБ.

Резник спросил у коллег, не стоит ли подготовить поправку в Конституцию о том, что "судьи у нас зависимы от следственных органов" и "на заседания могут приезжать на транспорте следственных органов".

Парламентарий попросил председателя парламентского комитета по законодательству рассмотреть в приоритетном порядке внесенный еще в декабре 2018 года проект закона о прямых выборах мировых судей.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории РФ

Сергей Еремеев

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