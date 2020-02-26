Экс-глава штаба Навального в Петербурге не смог оспорить штраф за испорченный газон

Третий кассационный суд общей юрисдикции 26 февраля отказал экс-главе штаба Алексея Навального в Петербурге Денису Михайлову в жалобе на штраф в 7,3 млн рублей за якобы вытоптанный в ходе протестной акции газон. Об этом сам активист сообщил в Twitter.

В комментариях к посту Михайлов добавил, что планирует оспаривать это решение в Верховном суде, а затем, в случае неудачи, в Европейском суде по правам человека.

Многомиллионный штраф Денис Михайлов и координатор движения "Весна" Богдан Литвин получили из-за акции "Он нам не царь", состоявшейся в Петербурге 5 мая 2018 года и приуроченной к инаугурации Владимира Путина. По мнению прокуратуры, Литвин и Михайлов являлись организаторами протестного мероприятия и должны были понести ответственность за поврежденные в тот день газоны, цветники и кустарники Александровского сада и сада у Зимнего дворца. Изначально ущерб оценивался в 10,9 млн рублей, позже сумма была снижена.

Фрунзенский районный суд оштрафовал активистов в феврале 2019 года. С тех пор Литвин и Михайлов неоднократно пытались оспорить это решение, но суды отказывали им в удовлетворении требований.

Позже в 2019 году практика привлечения активистов к ответственности за якобы вытоптанные газоны стала применяться и в Москве. Алексея Навального, Илью Яшина, Любовь Соболь и ряд других оппозиционных политиков столичный суд обязал выплатить 3,4 млн рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги» за испорченную зелень на несанкционированном шествии 27 июля.