В районе Троицкого поля построят церковь

Напротив станции метро "Обухово" на улице Грибакиных петербургские власти решили воздвигнуть церковь, которая должна будет отсылать к не существующей ныне часовне, ранее украшавшей собой бывшее Александровское кладбище, пишет издание "Канонер".

Выделенный под религиозные нужды участок граничит с садоводством "Звездочка". Накануне, по сведениям издания, Смольный передал его во владение приходу храма Успения Пресвятой Богородицы. Новая постройка, согласно проекту, будет состоять из двух сооружений.

Часовня, о которой призвана напоминать планирующаяся церковь, располагалась в районе нынешнего дома 269 по проспекту Обуховской Обороны. Всю территорию бывшего кладбища в 1980-е годы застроили многоэтажками.