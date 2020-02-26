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15:27

Суд признал законным призыв сотрудника ФБК Шаведдинова в армию

фото ЗакС политика Суд признал законным призыв сотрудника ФБК Шаведдинова в армию

Мещанский суд Москвы отклонил иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова к военному комиссару Москвы Виктору Шепилову о признании незаконным призыва в армию и отправку к месту службы на Новую Землю, передает «МБХ медиа».

Адвокат Владлен Лось настаивал, что Шаведдинова призвали в армию до рассмотрения второй апелляционной жалобы по другому его иску. То есть, процедура призыва была нарушена, пояснил юрист: когда решение призывной комиссии обжалуется в суде, на это время процедура должна быть приостановлена.

Представитель ответчика, в свою очередь, заявил, что призыв основан на «состоявшемся решении» Савеловского суда. Этот суд 11 ноября 2019 года отклонил иск Шаведдинова, который оспаривал решение комиссии о признании его годным к военной службе.

Сторона истца намерена обжаловать решение в Мосгорсуде, сообщил Лось. Он сообщил, что связь с Шаведдиновым «сейчас появляется крайне редко», есть информация, что «что какие-то письма до него дошли», но какие именно – неизвестно.

Ранее Архангельский гарнизонный военный суд отклонил иск Шаведдинова, который оспаривал запрет на использование телефона и получение писем.

В конце 2019 года Шаведдинова увезли после обыска в его доме на допрос в Следственный комитет, а затем сразу же – в Архангельскую область. После этого стало известно, что его увезли для прохождения срочной службы на архипелаге Новая Земля.

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