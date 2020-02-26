18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:54

Песков назвал личным мнением Суркова его слова об обнулении президентских сроков из-за поправок в Конституцию

фото ЗакС политика Песков назвал личным мнением Суркова его слова об обнулении президентских сроков из-за поправок в Конституцию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль расценивает слова экс-помощника президента Владислава Суркова об обнулении президентских сроков после внесения в Конституцию поправок как его личное мнение, передает ТАСС.

«Это мнение россиянина, пусть и очень авторитетного и компетентного среди политиков и политологов», - сказал Песков, напомнив, что Сурков уже не работает в администрации президента.

На вопрос о том, расходились ли взгляды Суркова с позицией Кремля по вопросам ситуации на Украине во время его работы в администрации президента, Песков ответил, что нельзя работать в Кремле и иметь «позицию, отдельную от того, что устанавливается президентом РФ, это просто невозможно».

Ранее Сурков в интервью политологу Алексею Чеснакову заявил, что если внесении поправок в Конституцию будут уточнены полномочия президента, то правовая логика требует, чтобы отсчет президентских сроков начался заново. Также он заявил, что в России «естественным образом» сложилась «гиперпрезидентская форма правления», и ее нужно «формально-юридически закрепить».

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:42 Путин согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

11:09 Сурков заявил о необходимости обнулить президентские сроки из-за поправок в Конституцию

25 февраля, 18:01 В Совфеде назвали условие, при котором не станут изменять Конституцию

25 февраля, 12:35 ВЦИОМ: Россияне не знают о предстоящем голосовании по изменению Конституции

24 февраля, 13:30 Парфёнов о поправках в Конституцию: Это какая-то манипуляция

23 февраля, 14:50 Рабочая группа по поправкам в Конституцию определилась с форматом для голосования

21 февраля, 14:16 В РПЦ призвали атеистов смириться со включением Бога в текст Конституции

20 февраля, 11:46 "Достаточно просто встать с дивана": Голосовать по поправкам в Конституцию разрешат на дому

19 февраля, 11:55 Быков: Чувство праздника на избирательных участках в России будет всегда

18 февраля, 12:11 В поправках в Конституцию предложили закрепить за правительством охрану семейных ценностей и экологии


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:59 Украинцы будут ежегодно отмечать День сопротивления Крыма российской оккупации

18:57 Сосновская о реакции Путина на ее избиение на акции: Эта несправедливость не укладывается в моей голове

18:42 Путин согласился провести голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля

18:28 СМИ: Арестованного экс-гендиректора "Метростроя" допрашивали по новому делу

18:00 Музыканты выступили против приговоров по делу "Сети"

17:58 Протесты на Шиесе попали в издание феминистского календаря

17:48 Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей с марта

17:27 Быков поделил политически активных граждан на оккупантов и партизан

16:59 Центробанк нашел поддельную монету номиналом в один рубль

16:59 "Теплосети" выделили 3 млрд бюджетных рублей на ремонт коммуникаций

16:28 Жители Юго-Запада недовольны избыточным количеством соли на дорогах

16:17 Признавшегося в подбросе наркотиков Голунова полицейского перевели под домашний арест

15:54 Песков назвал личным мнением Суркова его слова об обнулении президентских сроков из-за поправок в Конституцию

15:27 Суд признал законным призыв сотрудника ФБК Шаведдинова в армию

14:59 В районе Троицкого поля построят церковь

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru