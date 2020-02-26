Песков назвал личным мнением Суркова его слова об обнулении президентских сроков из-за поправок в Конституцию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль расценивает слова экс-помощника президента Владислава Суркова об обнулении президентских сроков после внесения в Конституцию поправок как его личное мнение, передает ТАСС.

«Это мнение россиянина, пусть и очень авторитетного и компетентного среди политиков и политологов», - сказал Песков, напомнив, что Сурков уже не работает в администрации президента.

На вопрос о том, расходились ли взгляды Суркова с позицией Кремля по вопросам ситуации на Украине во время его работы в администрации президента, Песков ответил, что нельзя работать в Кремле и иметь «позицию, отдельную от того, что устанавливается президентом РФ, это просто невозможно».

Ранее Сурков в интервью политологу Алексею Чеснакову заявил, что если внесении поправок в Конституцию будут уточнены полномочия президента, то правовая логика требует, чтобы отсчет президентских сроков начался заново. Также он заявил, что в России «естественным образом» сложилась «гиперпрезидентская форма правления», и ее нужно «формально-юридически закрепить».